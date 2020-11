Présidentielle américaine : face à la défaite, le camp républicain réagit

Lorsque la nouvelle tombe, nous sommes dans un petit coin rural de la Géorgie, à Covington, une terre trumpiste. "Biden vient d'être élu président il y a une minute". Cette information ne semble pas surprendre ces soutiens de Donald Trump, résignés. "Maintenant, il faut que Trump se dépêche de passer à autre chose. Qu'on reprenne le cours de nos vies. Il est millionnaire, je ne me fais pas de souci pour lui", déclare un ouvrier. L'autre pense déjà à la suite dans quatre ans. "Je pense que la fille Donald Trump Ivanka se présentera en 2024. Et ce sera une bonne chose, c'est une bonne femme d'affaire. En attendant puisque Biden est président, il a mon soutien, j'espère qu'il travaillera bien".



Un peu plus loin, ce plombier qui a voté Obama en 2012 puis Trump en 2016 voudrait bien aussi que le candidat républicain admette sa défaite. "Son combat juridique ne sert plus à rien. Il a perdu. Et puis son parti républicain ne le soutient même plus. Il est tout seul aujourd'hui".