Présidentielle américaine : le premier débat Trump-Biden tourne au pugilat

A 35 jours de l'élection présidentielle américaine, Donald Trump et Joe Biden ont entamé leur premier débat télévisé à Cleveland, dans l'Ohio. Plus qu'un échange d'idées, ce fut un échange de critiques et d'insultes. La seule information délivrée lors de cette soirée est que le résultat du scrutin ne sera pas dévoilé le soir de l'élection, notamment à cause du vote par correspondance.