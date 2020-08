Présidentielle américaine : Joe Biden opère-t-il un virage à gauche ?

Joe Biden, le centriste et le modéré du parti démocrate se glisse de plus en plus à gauche. Il reprend un certain nombre de propositions de Bernie Sanders et d'Elizabeth Warren. Quel est son programme ?



Ce mercredi 19 août 2020, Justine Sagot, dans sa chronique "Les indispensables", nous dévoile le programme du rival de Donald Trump. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 19/08/2020 présentée par Amélie Carrouër sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.