Présidentielle américaine : la bataille de la communication sur la santé de Donald Trump

Le coronavirus s'est invité de façon fracassante dans la campagne électorale américaine avec d'énormes spéculations sur l'état de santé de Donald Trump. D'ailleurs, il est difficile de se faire une idée là-dessus, et encore plus de savoir s'il risque d'avoir des séquelles à la suite de cette maladie. Ces deux questions s'avèrent fondamentales pour déterminer s'il sera capable de se présenter à l'élection présidentielle du 3 novembre prochain.



