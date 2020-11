Présidentielle américaine : le point sur le parcours et le programme de Donald Trump et Joe Biden

Pratiquement tout oppose les deux candidats à l'élection présidentielle. Donald Trump est un homme d'affaires milliardaires. Il a fait fortune notamment dans l'immobilier et les casinos. Il n'avait jamais exercé de mandat électoral avant d'être élu président des États-Unis. Joe Biden, lui, est issu d'un milieu modeste. Il a une carrière de professionnel de la politique. Preuve en est, il a été élu sénateur à 30 ans, puis réélu six fois. Il a également été vice-président des États-Unis sous les deux mandats de Barack Obama.



Au sujet de leur programme, Donald Trump veut poursuivre sa politique qui place l'Amérique en premier. Il rejette dans l'ensemble les accords internationaux. Il veut augmenter les forages pétroliers. Du côté de l'économie, il veut baisser les impôts et créer dix millions d'emplois supplémentaires pour les Américains. En face, Joe Biden est pour l'accord de Paris et veut investir dans les énergies vertes. Il souhaite augmenter les impôts sur les plus hauts revenus et lutter contre le racisme dans la police américaine. Sur le plan international, il veut replacer les États-Unis au sein des instances internationales comme l'OTAN et l'OMS.



