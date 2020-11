Présidentielle américaine : les électeurs de la Nouvelle-Orléans divisés

Cette année, l'élection présidentielle américaine est hors normes. Quatre-vingt-dix millions d'électeurs se sont déjà exprimés grâce au vote anticipé. Ils n'étaient que six millions en 2016. Une mobilisation qui s'explique en raison du Covid, mais aussi par le fait que l'Amérique est plus divisée que jamais. C'est le cas notamment à la Nouvelle-Orléans, une ville qui vota Hillary Clinton à 80% en 2016. Dans l'État, la Louisiane avait choisi Trump à 58%.



Sur les maisons colorées et dans les rues de la Nouvelle-Orléans, Biden est partout. Pour Jenifer Jones, "Alias lady dance", militante, le démocrate "est expérimenté, courtois. Il a de la sagesse, des connaissances et avec lui, le pays redeviendra fort...". Joe Biden pourra aussi compter sur la communauté homosexuelle de la Nouvelle-Orléans. Cet électorat choisirait les démocrates à 76% le 3 novembre prochain.



Nous nous rendons au nord de la Nouvelle-Orléans, à Metairie, où l'urgence environnementale est loin d'être une préoccupation pour tous. Cette ville a deux particularités : elle a beaucoup voté pour Trump en 2016, et en plus, elle est souvent confrontée à la montée des eaux. Mais cette situation n'empêche pas les climatosceptiques d'être plus nombreux dans cette localité. "Je ne crois pas au changement climatique ni à la responsabilité de l'homme sur le climat...", martèle Jay Hubert, retraité.