Présidentielle américaine : "Nous allons gagner cette élection", assure Joe Biden

La nuit du vendredi n'a pas permis de départager les deux candidats à l'élection présidentielle américaine. Le dépouillement n'est toujours pas fini et les voix ont même été recomptées par endroits. Mais l'image de ces dernières heures est celle de Joe Biden qui s'est une nouvelle fois adressé aux Américains. Ils étaient des centaines à attendre tranquillement la prise de parole du candidat démocrate. Un calme interrompu par une vingtaine de partisans de Donald Trump. Les échanges étaient vifs. Face à face, ce sont deux Amériques qui ne se comprennent plus.



Vers 22h30, le cortège de Joe Biden est enfin arrivé. "La démocratie fonctionne et votre voix sera prise en compte", a-t-il annoncé dans son discours. "Nous allons gagner cette élection", a-t-il ajouté, même s'il n'a pas encore revendiqué la victoire. Il a également appelé les Américains à se rassembler et à avoir la patience. À presque 78 ans, il ne semble pas pressé et ses électeurs non plus.