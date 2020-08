Présidentielle américaine : passe d'armes entre Obama et Trump

Barack Obama a également dressé les louanges de Joe Biden, son vice-président durant ses huit années à la Maison Blanche. "Joe Biden a fait de moi un meilleur président. Je vous demande de croire en sa capacité et celle de Kamala (Harris, sa colistière, ndlr) de nous aider à faire de nous un pays meilleur. Plus important encore, je vous demande de croire en les vôtres et de les aider, dans cette élection et au-delà".