Présidentielle américaine : quels scénarios envisagés si Donald Trump ne pouvait pas se présenter ?

Si Donald Trump ne pouvait plus diriger le pays, ce serait automatiquement le vice-président, Mike Pence, qui le remplacerait. Mais cela ne veut pas dire pour autant que ce dernier deviendrait automatiquement le nouveau candidat pour le parti républicain. En effet, la procédure prévoit que les instances dirigeantes du parti doivent se réunir pour désigner un nouveau postulant. Et si le parti ne réussissait pas à se décider très vite, il faudrait que le congrès se réunisse pour décider d'une nouvelle date pour l'élection présidentielle.



