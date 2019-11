Présidentielle américaine : qui est Michael Bloomberg ? Quel est son programme ?

Michael Bloomberg se lance dans la course à la Maison Blanche. Avec sa candidature, l'ancien maire de New York de 77 ans relance la compétition déjà serrée pour l’investiture démocrate. A-t-il une chance ?



