Présidentielle américaine : sécurité relevée autour de Joe Biden

Depuis vendredi, le niveau de sécurité autour de Joe Biden a été très sérieusement relevé, bien plus que lorsqu'il était vice-président entre 2008 et 2016. Et il sera encore relevé après son élection officielle le 14 décembre 2020 par le collège électoral. La vie de Joe Biden et celle de tout son quartier ont changé. Par exemple, il faut passer par un premier barrage policier pour y accéder. Un second barrage barre l'accès à la maison du candidat démocrate. Les voisins doivent systématiquement faire l'objet de fouilles complètes de leur véhicule à chaque passage.