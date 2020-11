Présidentielle américaine : ultime provocation de Donald Trump dans la ville natale de Joe Biden

Scraton en Pennsylvanie est la ville natale de Joe Biden. Organiser un meeting dans l'État natal de son rival démocrate est donc l'ultime provocation de Donald Trump. Ce lundi, le président a essayé de galvaniser sa base. Selon notre correspondante Amandine Atalaya, le président pense qu'il peut y avoir demain une grosse mobilisation des électeurs pro-Trump qui vont aller voter en personne. Jusque-là, beaucoup de votes par correspondance lui sont moins favorables.



Le ton du président est aussi de plus en plus agressif, indique notre correspondante. L'actuel locataire de la Maison Blanche parle désormais d'un possible chaos au lendemain de l'élection. Il dit aussi qu'il ne veut pas attendre que tous les bulletins de vote soient dépouillés pour que l'on annonce le résultat. Ce qui augure potentiellement une belle pagaille.



