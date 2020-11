Présidentielle américaine : une réconciliation est-elle possible entre partisans de Trump et électeurs de Biden ?

Au cœur de l'Alabama rural, une grande réunion de famille et d'amis se déroule au soleil couchant. Comme souvent aux États-Unis, ils sont tous liés aussi par leur opinion politique. Avec l'élection de Joe Biden, ces républicains comptent désormais s'exprimer sur de nouveaux réseaux sociaux 100% conservateurs et trumpistes. Ils affirment que Facebook les censure car l'entreprise est gérée par des démocrates.



Parler est l'un de ces réseaux sociaux. Le nombre de ses abonnés a explosé depuis l'élection. Il compte déjà un million d'abonnés. Les milliers de nouvelles inscriptions par minute ont même fait buguer le site hier. David Wirght, fermier en Alabama, ne compte plus regarder qu'une seule chaîne de télévision locale conservatrice.



Il semblerait que chaque camp se renferme dans son propre univers. Il sera donc difficile pour les démocrates et les républicains de se comprendre. Jerome Gunn, électeur pro-Biden, ne contredit pas ce constat. Il trouve que Barack Obama n'a pas vraiment réussi à apaiser le pays. Il espère que Joe Biden fera mieux.