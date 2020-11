Joe Biden : qui forme sa garde rapprochée ?

Omniprésente pendant la campagne, cette enseignante de 69 ans compte bien poursuivre ses cours à l'université. L'école publique trouvera d'ailleurs en elle une alliée de poids. "Joe va vous écouter. Et je pense que c'est essentiel. Nous, enseignants, allons enfin être entendus", a-t-elle confirmé. Femme de tête, mais aussi protectrice, la prochaine "First Lady" n'avait pas hésité, malgré sa fine silhouette, à repousser une protestataire qui s'approchait de son époux lors d'un meeting à Los Angeles en mars dernier.

primaires. Le candidat démocrate avait ainsi pris l'habitude de se présenter comme "le mari de Jill Biden". Et c'est bien plus qu'une simple formule. Il faut dire qu'avec sa seconde épouse, la relation est fusionnelle. "Je ne serais pas là sans son amour et son soutien inconditionnel", a-t-il confié, ému.

Jill rencontre Joe Biden en 1975. Celui qui est alors jeune sénateur du Delaware a perdu sa première femme et sa fille dans un accident de voiture deux ans plus tôt. Encore petits, ses deux fils survivants, Beau et Hunter, avaient eux-mêmes suggéré à leur père d'épouser Jill, a raconté Joe Biden dans des mémoires, où il avait écrit : "Elle m'a redonné la vie". Et c'est ensemble qu'ils affronteront une deuxième épreuve vingt ans plus tard lorsque Beau, promis à un destin national, est emporté par un cancer à l'âge de 46 ans.

Des épreuves qui ont façonné un homme empathique : "On s'inspire de ce que Beau aurait voulu pour nous, s'il était là. Je jure devant Dieu, c'est ce qu'on essaie de faire avec mon épouse, ma fille, mon fils, mes cinq petits enfants", évoque le nouveau locataire de la Maison Blanche, dont les enfants ont été très présents pendant la campagne. Il y a d'abord Hunter, l'enfant terrible, et puis Ashley, née en 1981, brillante et très engagée dans le domaine social.