Prince Philip : funérailles royales

Distanciation obligatoire à la sortie de l'office du dimanche et habits de deuil. Si la reine ne s'est pas encore exprimée, Andrew et Edward, ses deux fils cadets, partagent leur peine. Chacun semble donc prêt à remplir son rôle défini par l'opération "Forth Bridge", nom de code du protocole des obsèques du prince Philip, dont il a lui-même rédigé les détails avec deux mots d'ordre : pas de funérailles d'Etat et pas de chichi. Tout doit donc se dérouler ici dans l'enceinte royale du château de Windsor.