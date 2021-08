Prise de Kaboul par les Talibans : la France exfiltre ses ressortissants

Cela fait des heures que sur l'aéroport de Kaboul, des Français, des Afghans et des ressortissants d'autres nationalités patientent. Ils ont quitté la capitale toujours dangereuse. Ils sont encore en Afghanistan. Enfin, au milieu de la nuit, un avion de l'armée française s'est posé sur l'aéroport désormais sécurisé et qui a pu reprendre du service. L'appareil est arrivé d'Abu Dhabi. Selon certaines informations, des hommes des forces spéciales se trouvaient à bord. Ils devraient sécuriser les opérations d'évacuation.

Côté français, on sait qu'environ 200 personnes étaient en attente ici. Chaque passager va être contrôlé et chaque bagage va être vérifié avant de monter à bord. Il n'y a pas de détails sur le nombre de Français ni d'Afghans et d'étrangers à bord de cet avion. On ne connaît également pas la durée que l'appareil a passée au sol. Alors que ce mardi matin, le drapeau officiel de l'Afghanistan flotte encore sur Kaboul, l'aéroport a retrouvé son calme. Les opérations d'évacuation se poursuivent, comme celles des Américains.