Privé de compte Twitter : Donald Trump censuré ?

Donald Trump n'est plus autorisé à publier de nouveaux messages sur Facebook et Instagram. Et sur Twitter, son compte est tout simplement fermé définitivement vendredi. L'actuel locataire de la Maison Blanche, avec ses 88 millions d'abonnés, y était pourtant dans le top 10 mondial des personnalités les plus suivies. C'est sur Twitter qu'il qualifiait Kim Jong-Un de "petit gros" en 2017, qu'il s'autoproclamait "génie" en 2018, ou qu'il menaçait de fermer les réseaux sociaux en 2020.