Procès en destitution : Donald Trump acquitté par le Sénat

Après quatre mois de procédure de destitution, Donald Trump a été acquitté par le Sénat américain à majorité républicaine. Le président des Etats-Unis parle d'une terrible épreuve. Sur une photo, son visage crispé, avec un rictus aux lèvres, regarde l'objectif. Il brandit avec sa main la Une du Washington Post sur laquelle est écrit "Trump acquitté". En Chine, le coronavirus a déjà contaminé 28 000 personnes et a entraîné plus de 500 décès. Il inquiète toujours autant l'autorité chinoise et ses pays voisins. Découvrez également : la reprise des bombardements contre la province d'Idleb par le régime syrien et la fin du mouvement de grève des éboueurs marseillais.