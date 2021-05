Proche-Orient : pas de trêve en vue entre Israël et le Hamas

Exceptionnellement filmés en 2015, ces tunnels ont un mètre de large, des sols en terre battue et des parois bétonnées. Certains combattants, appartenant au Jihad islamique, ont des armes automatiques, des grenades et parfois même des lances roquettes. Des dizaines de galeries à plus de dix mètres de profondeur. "On chiffre à plus de mille les tunnels qui ont pu ainsi se construire. Certains sont détruits, d'autres reconstruits, re détruits. C'est toute une histoire, c'est toute une économie. Ce sont des tunnels qui pour certains sont très larges dans lesquels peuvent même passer des voitures", indique Bertrand Badie, spécialiste des relations internationales (Sciences Po).