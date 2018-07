VIDÉO - "Quand je les reverrai, je leur sauterai au coup" : l'attente interminable des proches des enfants piégés dans une grotte en Thaïlande

Comme la plupart des parents, elle passe ses journées au plus près de la grotte, dans l'espoir d'une prochaine évacuation de son fils et de ses camarades. "Quand j'ai appris qu'il était vivant, j'étais heureuse, forcément. Désormais, c'est l'attente, et mon fils n'est toujours pas sorti." Un garçon de l'équipe de football, qui n'avait pas suivi ses coéquipiers ce jour-là, est lui aussi très impatient de les retrouver. "Quand je les reverrai, je leur sauterai au coup et je leur ferai un câlin. Je leur dirai à quel point je les aime", dit-il.