Quand la Patrouille de France rend hommage aux soignants

Pour rendre hommage aux personnels soignants, aux victimes du Covid-19 et à leurs familles, la Patrouille de France a survolé plusieurs hôpitaux en Alsace deux jours après le 14 juillet. À Moscou, plus de 140 personnes ont été arrêtées lors d'une manifestation non autorisée contre la réforme constitutionnelle voulue par Vladimir Poutine pour se maintenir au pouvoir. Dans le centre de la Chine, des pluies diluviennes ont provoqué une crue historique du fleuve Yangtsé et des inondations records. Enfin, le président Bolsonaro annonce sa contamination alors que le Brésil devient le pays le plus touché par le Covid-19.