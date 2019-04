VIDÉO - Quatre choses à savoir sur Lori Lightfoot, la nouvelle maire de Chicago

Nouvelle venue en politique, Lori Lightfoot s’est présentée avec un programme progressiste au cœur d’une cité marquée par les inégalités sociales et la violence (550 meurtres comptabilisés en 2018, soit plus que New York et Los Angeles réunies). Désireuse de réduire ces inégalités sociales, et raciales entre les différents quartiers de la ville, elle a également axé sa campagne sur le rejet de la classe politique des dernières années, justement incarnée par son adversaire finale, Toni Preckwinkle, élue locale depuis plusieurs décennies.