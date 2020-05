Quel déconfinement chez nos voisins Italiens ?

Nous vous montrons comment s'organisent nos voisins européens face à l'épidémie de coronavirus. Ce samedi soir, partons en Italie. C'est dans ce pays que tout a commencé en Europe. Avec plus de 28 000 morts, il est le plus touché du continent. Le déconfinement doit y commencer ce lundi 4 mai. Mais, il sera très parcimonieux pour éviter toutes nouvelles vagues qui surchargeraient à nouveau les hôpitaux.



