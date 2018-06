Qui est Dennis Rodman, l’ex-star de la NBA en larmes au sommet entre Donald Trump et son ami Kim Jong-Un ?

Article publié pour la première fois le 5 octobre 2017. Nous le rediffusons à l'occasion du sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un à Singapour, où Dennis Rodman était présent.





"Si Kim (Jong-un) m’a contacté, c’est parce qu’il adore le basket. En fait, il a d’abord demandé à Michael Jordan de venir, mais Michael a dit non et il m’a appelé moi. J’ai dit d’accord, j’aime bien découvrir des coins à travers le monde", expliquait Dennis Rodman dans "Mon pote le despote", le sujet édifiant consacré à l'improbable amitié liant les deux hommes, diffusé le jeudi 5 octobre 2017 dans Envoyé Spécial sur France 2.





L'ex-basketteur y ajoutait : "Je lui ai dit 'Je m’en tape de qui tu es. Tant que tu es sympa, je suis sympa, que tu sois président, dictateur ou autre chose. Si tu es cool et que l’on peut boire de la vodka, c’est bon". (…) On fait du karaoké. On chante beaucoup, chacun notre tour. Il y a à peu près 80 personnes autour de nous, des gens qui l’acclament, qui l’applaudissent. Je n’ai jamais vu ça."





Cette amitié a débouché ce mardi sur une situation tout aussi étonnante : Dennis Rodman, qui s'était invité à Singapour pour le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-Un, s'est mué en commentateur de l'événement. Il est ainsi apparu très ému sur CNN. Kim Jong Un "essaye de faire avancer son pays... Et Donald Trump va faire du bon boulot", a-t-il asséné sur la chaîne américaine, en larmes derrière des lunettes noires, coiffé d'une casquette rouge arborant le slogan de campagne de Donald Trump "Make America great again" (Rendre sa grandeur à l'Amérique).