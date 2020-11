Qui est Joe Biden, le 46ème président des États-Unis ?

"Je gouvernerai en tant que président américain. Pas d'État rouge, pas d'État bleu, juste les États-Unis". Joe Biden a prononcé ces mots alors qu'il n'était encore que candidat. Mais le voici désormais accédant à la fonction suprême après une vie de réussites et de tragédies. Le malheur l'a frappé plusieurs fois, comme il y a cinq ans quand il a enterré l'un de ses deux fils au son d'une musique irlandaise, ses racines familiales.



Joe Biden a grandi dans une famille catholique modeste. Parti de rien, ancien bègue, il incarne à sa manière le rêve américain. À 29 ans, il devient le plus jeune sénateur des États-Unis. Mais sa vie bascule : sa femme et sa fille meurent dans un accident de voiture, ses deux garçons sont gravement blessés. Et c'est dans leur chambre d'hôpital qu'il prête serment pour entrer au Congrès. Un drame personnel qui le fait connaître aux yeux de l'Amérique.