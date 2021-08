Quitter Kaboul coûte que coûte : course contre la montre avant la fin des évacuations

Dans les rues de Kaboul, on sent une peur latente. Les habitants osent de moins en moins nous parler des attaques terroristes, de l'insécurité, comme s'ils craignaient des réactions des nouveaux maîtres de Kaboul. "La sécurité dans le quartier, ça va pour l'instant. Les talibans ne nous embêtent pas et ne disent rien. Les femmes, elles peuvent sortir dans la rue", fait part un commerçant.

Les habitants qui s'expriment encore librement se cachent. Un jeune homme engagé dans la défense des droits de l'homme, avec qui nous avons eu rendez-vous, craint les actes de vengeance. "On ne fait pas du tout confiance aux talibans. Leurs combattants tuent des civils dans beaucoup de provinces en ce moment. On a des témoins. Et l'autre jour, ils ont même tué un musicien", a-t-il expliqué. Il veut fuir son pays et espère être évacué, comme tous les Afghans qui se sont regroupés devant notre hôtel, munis de leurs documents avec l'espoir qu'on les aide.