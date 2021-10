Quotas de pêche post-Brexit : comment les Britanniques réagissent aux premières sanctions

Les Britanniques et notamment les pêcheurs sont bien sûr inquiets de la situation maritime entre l'Hexagone et le Royaume-Uni. Ils ne comprennent pas forcément l'attitude de la France. Les représentants nationaux des pêcheurs affirment que l'Hexagone a peut-être plus à perdre dans ce conflit car il y a plus de pêcheurs français qui pêchent dans ces eaux britanniques que l'inverse. Le propriétaire d'un des bateaux qui a été arrêté dans les eaux anglaises, lui, a confié son sentiment à la presse locale. Il se sent comme un pion dans cette affaire entre les deux gouvernements.