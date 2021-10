Pêche post-Brexit : trois questions pour comprendre

CONFLIT - La France a annoncé ce mercredi qu’elle contrôlerait les navires anglais à partir du 2 novembre pour défendre les pêcheurs français qui ne peuvent plus pêcher dans les eaux anglaises sans licence à cause du Brexit. Elle met d’ores et déjà ses menaces à exécution. Trois questions pour bien comprendre.

La France met ses menaces à exécution pour défendre ses pêcheurs. Ce mercredi, elle a annoncé des contrôles sur les navires anglais qui pêchent sans licence dans nos eaux en réponse aux Britanniques qui font de même.

Ainsi, la nuit dernière, deux navires de pêche anglais ont été verbalisés en baie de Seine. L’un des deux a été dérouté vers le port du Havre.

Comment en est-on arrivé là ?

Quand la Grande-Bretagne a quitté l’Europe, il a fallu trouver un accord post Brexit qui a été conclu en fin d’année, explique Alexia Mayer sur le plateau du 13 h de TF1 en tête de cet article. Cet accord prévoyait que les pêcheurs français pouvaient continuer à travailler dans certaines eaux britanniques à condition de prouver qu’ils y pêchaient dans le passé. Chaque bateau a dû justifier d’au moins onze jours de pêche entre le 1er février 2017 et le 30 janvier 2020 pour se faire délivrer les licences. 210 pêcheurs sont concernés. Mais Paris estime qu’il en manque quasiment la moitié et en réclame 244. Le principal point de tension se trouve autour des îles de Jersey et de Guernesey car ces îles sont très proches des côtes françaises. À peine sortis du port de Cherbourg, les pêcheurs se retrouvent dans les zones de pêche interdites sans licence, c’est-à-dire entre onze et douze kilomètres de ces îles. Ces eaux sont en plus très poissonneuses. Certains pêcheurs ont fait leur compte : 30% des poissons qu’ils pêchent viennent de cette zone.

Qu’en pensent les pêcheurs français ?

Les pêcheurs français privés de licence saluent la fermeté de la France mais restent très inquiets pour la suite. À l’instar de Sophie et David, pêcheurs dans le port de Cherbourg. "Je suis très satisfait que le gouvernement français tape du poing sur la table. C’est normal. Depuis le temps qu’on attend ça", témoigne David dans le reportage de TF1 ci-dessus. Deux de leurs bateaux n’ont toujours pas de licence pour pêcher dans les eaux britanniques. Leurs revenus baissent et un quart de leur équipage a préféré arrêter le métier.

Le métier de pêcheur est en danger, la pêche artisanale est en danger - Sophie, pêcheuse

"Ça a des conséquences économiques mais sociales également parce qu’on a énormément de mal à recruter des marins. Ceux qui sont sur des bateaux qui n’ont pas pu avoir de licence au début de l’année, ont vu leur salaire baisser de manière très très importante. Le métier de pêcheur est en danger, la pêche artisanale est en danger", assure Sophie. Pour David, 20% de son chiffre d’affaires a disparu et les contrôleurs britanniques ne le quittent pas des yeux lorsqu’il s’approche des zones britanniques. "Ils nous mettent une pression constante", affirme-t-il. Cette situation tend les rapports en mer. Les amitiés n’existent plus et la pression monte. "Les bateaux qui ont la licence et qui peuvent aller pêcher dans les 6000-12.000 sont harcelés quotidiennement par des pêcheurs anglais qui tournent autour des bateaux, qui les insultent, qui leur font des gestes obscènes, qui les menace. Ce que je crains, c’est l’escalade de violence", poursuit Sophie. Tous espèrent désormais l’obtention de nouvelles licences de pêche attendues depuis janvier.

Comment réagissent les Britanniques ?

Les pêcheurs britanniques sont, eux aussi, inquiets de cette situation et ne comprennent pas l’attitude de la France, explique Elise Stern en duplex de Folkestone au Royaume-Uni que vous pouvez retrouver ci-dessus. Les représentants nationaux des pêcheurs pointent que la France a peut-être plus à perdre dans ce conflit car il y a plus de pêcheurs français qui pêchent dans les eaux britanniques que l’inverse. Le propriétaire d’un des bateaux qui a été arrêté dans les eaux anglaises a confié son sentiment à la presse locale d’être un pion entre les deux gouvernements.

Tout ce conflit renforce le sentiment de trahison qu’entretiennent certains pêcheurs vis-à-vis du Brexit. Ils avaient massivement voté pour en 2016 pensant que cela leur permettrait de reprendre le contrôle sur les eaux anglaises. Mais aujourd’hui le Brexit s’apparente plutôt à une contrainte pour les Britanniques.

