"Tu verras plus ta famille, tu rentreras plus jamais chez toi", les deux journalistes de Quotidien racontent leur arrestation au Venezuela

Et Baptiste des Monstiers de poursuivre : "On commence à perdre confiance en nous car dans la manière de nous poser des questions. Une fois ils sont gentils, une autre fois on nous glisse dans l'oreille : "Tu verras plus ta famille, tu rentreras plus jamais chez toi." Pour son collègue Pierre Caillé, la situation ressemble aux "montagnes russes".





La situation se tend le second jour. "Tout à coup dix personnes rentrent dans le bureau, on est transférés en pleine nuit, a raconté Baptiste des Monstiers. On va finir dans un grand bâtiment, on descend dans un parking et au bout de celui-ci on voit une porte en métal. Elle s'ouvre et à l'intérieur d'autres militaires. (…) On s'accroche à l'idée qu'on va sortir, c'est ce qu'ils nous disent. Mais il y a des gens qui sont là depuis 2 ans et demi, d'autres depuis une semaine." Les deux hommes seront finalement expulsés le vendredi 1er février.