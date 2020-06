Racisme et violences policières : des statues symboliques mises à terre par les manifestants

Depuis la mort de George Floyd, les manifestations contre les violences policières et le racisme se sont multipliées dans le monde entier. Partout, on peut voir des images de statues liées au racisme déboulonnées par les manifestants. En France, les policiers, qui font également face à des accusations de racisme, ne se sentent plus soutenus par leur ministre de tutelle. En signe de protestation, ils déposent armes, casques, boucliers et menottes à terre. Pendant ce temps dans le Grand Nord russe, on assiste au déclin de la biodiversité en raison d'une fuite de 21 000 tonnes de carburant. Enfin, un dessin de l'artiste Banksy, volé il y a un an, a été retrouvé dans une ferme au centre de l'Italie.