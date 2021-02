VIDÉO - Réacteur en feu, un Boeing 777 atterrit en urgence à Denver : pluie de débris sur la ville

Les passagers du vol UA328 ont eu la peur de leur vie. Les habitants de Denver, eux, ont assisté médusés à une pluie de débris dans leurs rues. Un Boeing 777-220 de la compagnie United Airlines a effectué un atterrissage d'urgence samedi en raison d'un réacteur en feu. L'appareil, devant relier la ville de Denver à celle d'Honolulu et transportant 231 passagers et 10 membres de l'équipage, a réussi à se poser après avoir perdu de nombreux débris. Aucun blessé -dans l'aéronef ou au sol- n'est à déplorer. Un miracle.

Dans un enregistrement que s'est procuré le site LiveATC, on peut entendre le pilote de l'appareil lancer un appel de détresse et demander une autorisation d'urgence pour rentrer à Denver. "Nous avons eu une panne de réacteur, on doit faire demi-tour. Mayday (au secours, ndlr)", lance-t-il. Un riverain a pu capturer la scène, qu'il a partagée sur Twitter. "J'ai vu une explosion sur cet avion volant à basse altitude @broomfield il y a environ 45 minutes. Des débris sont tombés de l'avion et ont laissé un nuage noir de fumée. L'avion a continué", décrit-il.