Recep Erdogan appelle au boycott des produits français en Turquie

La tension entre la France et la Turquie est de plus en plus palpable. D'ici peu, il sera difficile de se procurer des yaourts, fromages, produits cosmétiques ou encore bouteilles de champagne, dans les rayons des supermarchés turcs, conséquence d'un appel officiel de boycott du président turc. La Turquie sera le troisième pays après le Qatar et le Koweït à retirer les produits français des supermarchés. Y a-t-il alors un risque pour l'industrie française ?



La réponse est non, à en croire Bernard Badie, un spécialiste en relations internationales. Il affirme que "le commerce extérieur français en direction de ces pays est très minoritaire." En 2019, l'Hexagone a vendu à la Turquie pour un peu moins de 6 milliards d'euros de biens de consommation, 3,2 au Qatar et 600 millions au Koweït. Elles ne représentent que 2% du total des exportations françaises. Ce boycott pourra même se retourner contre ces pays qui l'on adopté. Le Conseil français du culte musulman lance un appel d'apaisement. De son côté, le gouvernement français appelle à l'unité et demande surtout de cesser ces boycotts.



