Recep Tayyip Erdogan : "Ne cherchez pas querelle au peuple turc, ne cherchez pas querelle à la Turquie"

La tension monte d'un cran dans le duel en mer qui dure depuis plusieurs semaines entre la France et la Turquie. Samedi dernier, le président turc a menacé Emmanuel Macron, alors que 18 avions de chasse Rafale français viennent d'être achetés par la Grèce. L'histoire remonte au 10 août 2020, quand des navires et des bâtiments de guerre turcs entrent dans les eaux territoriales grecques. Mais dans ce soutien à la Grèce, Emmanuel Macron est parfois bien seul au sein de l'UE.



