VIDEO - Reconfinement en urgence de 11 quartiers : que se passe-t-il exactement à Pékin ?

Le marché Xinfadi, dans le district de Fengtai, dans le sud de Pékin, a été fermé, après avoir été lié à sept cas de contamination au Covid-19 recensés dans les environs de ce marché de viande, de poisson et de légumes, dont six ce samedi 13 juin, selon les autorités sanitaires. Ces nouveaux cas font craindre une résurgence de l'épidémie en Chine, où était apparue l'an dernier la maladie Covid-19, dans la ville de Wuhan, que les autorités étaient parvenues à contrôler par des strictes mesures de quarantaine. Résultat : un confinement d'urgence a été ordonné dans onze quartiers de la capitale chinoise ce samedi.

"En moins de 24 heures, à Pékin, nous sommes repassés du stade 3 au stade 2 de l'alerte sanitaire, ce qui veut dire que nous revenons à un état de contrôle et de surveillance accrus. L'ensemble de la communauté francophone est très inquiète. On commençait à souffler un petit peu", décrit à LCI Olivier Mourot, président de l'association francophone "Pékin Accueil".

Avant de détailler ainsi la situation : "A priori, ces nouveaux cas viennent d'une table où on coupait du saumon. D'ailleurs le saumon est immédiatement devenu interdit dans tous les restaurants de Pékin. Ils ont détecté 46 cas positifs en tout, mais ils ne les comptabilisent pas tous comme tels. Tous les contrôles de déplacement, ou pour rentrer dans nos résidences, ont été remis en place. On entend dire qu'on ne pourra bientôt plus sortir ou entrer dans Pékin. Tout le monde a peur de repasser au stade 1, qui nous confinerait encore plus, au moment où on commençait à revoir nos familles, à espérer partir en vacances..."