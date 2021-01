Reconfinement prolongé en Irlande : comment réagissent les habitants ?

Malgré tout, les Irlandais respectent les consignes. Il faut rester chez soi au maximum. Pour cause, Temple Bar, l'un des quartiers les plus animés de Dublin est méconnaissable, quasi désert. Bars, restaurants et tous les commerces essentiels sont fermés. La situation l'exigeait. Le gouvernement irlandais a décidé la mise en place de ce 3e confinement, le 24 décembre 2020, au moment où le nombre de contaminations est en train d'exploser. Il entre en vigueur le 31 décembre et met quelques jours à faire effet. Avec 8227 cas en 24 heures, l'épidémie atteint son pic le 8 janvier. Et depuis, la courbe ne fait que redescendre presqu'aussi vite qu'elle est montée.