Redéploiement des soldats français au Mali : en immersion avec les convoyeurs du désert

Ces dernières semaines, à Sahel, on a pu suivre l'opération pour vider les camps du matériel français. Des convois en plein désert, une mission en terre hostile et sous la menace des djihadistes.

A elle seule, Judith donne le top départ à 70 poids lourds, non sans difficulté. Le convoi prend forme, chaque camion a sa place prédéterminée. Un invraisemblable cortège s'élance. Rarement ces convoyeurs du désert ont escorté autant de camions civils, dans ces conditions extrêmes où les attendent d'innombrables arrêts et obstacles.

Rouler sur un engin explosif improvisé, posé sur leur passage, comme un camion-citerne quelques jours plus tôt, c'est la principale menace. Les attaques frontales des djihadistes sont plus rares, mais dès qu'un véhicule approche, on ne le quitte pas des yeux. Pour déjouer les pièges de l'ennemi, un escadron de blindés légers jouent les éclaireurs cinq kilomètres en amont du convoi. Les mouvements des terroristes sont également surveillés par les airs. Mais le risque zéro n'existe pas et quatre soignants sont répartis dans le convoi.