Réforme des retraites : près de 800 000 personnes expriment leur mécontentement

Les grèves contre la réforme des retraites ont rassemblé près de 800 000 personnes dans tout le pays. Lors de la mobilisation à Marseille, un homme a mis un masque de clown et tenait un fumigène au milieu des manifestants. Les yeux cachés d'un bandeau noir, les poings levés et croisés, une centaine de femmes sont descendues dans les rues de Chili pour protester contre les inégalités sociales grandissantes. Lors d'une manifestation en Irak, un jeune homme souriant a été propulsé en l'air par un tapis tenu par la foule. Et au Népal, des milliers d'animaux ont été décapités à l'épée en deux jours au cours d'un sacrifice en l'honneur de la déesse hindoue Gadhimai.