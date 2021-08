Réfugiés afghans : quels contrôles de sécurité avant leur arrivée en France ?

Ce sont leurs premiers pas en sécurité. Ils ont quitté Kaboul trois heures plus tôt et vont passer quelques heures sur cette base française d'Abou Dabi. En grande majorité, ce sont des Afghans menacés comme cet enseignant de l'université de Kaboul. "Je me sens très bien aujourd'hui et je suis très reconnaissant aux Français d'avoir réussi à me sauver la vie", a-t-il confié. Selon le ministre des Affaires étrangères en visite sur place lundi, c'est un devoir moral. Ils sont dans un sas où ils peuvent enfin souffler et se faire soigner avant de redécoller.