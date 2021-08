Réfugiés afghans : quels contrôles de sécurité avant leur arrivée en France ?

Depuis le début des évacuations françaises, 16 rotations aériennes ont été effectuées depuis la prise du pouvoir des talibans . Pour rappel, les Afghans rapatriés sont des personnes ayant aidé les occidentaux au cours des vingt dernières années, menacés de mort depuis le retour des talibans. "Je me sens très bien aujourd'hui et je suis très reconnaissant aux Français d'avoir réussi à me sauver la vie", confie ainsi Mohammed, l’un des réfugiés, enseignant à l’université de Kaboul au micro du 13H de TF1.

"Ici, ils sont plus en sécurité, on a plus le temps, on est plus au calme. Ce qu'on fait ici, ça s'appelle le contrôle consulaire. Ça va nous permettre de vérifier les pièces d'identité s'ils en ont en leur possession, les nationalités, de pouvoir faire des regroupements si jamais des familles arrivent par différents vols", résume Patrice, qui travaille à la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères, depuis Abou Dhabi.