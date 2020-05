Refus du confinement : la Suède a-t-elle gagné son pari ?

Pour lutter contre le Covid-19, le gouvernement suédois a choisi de ne pas confiner sa population et de miser sur une immunité collective. Une approche qu'on a longtemps présentée comme un succès face à l'épidémie. La situation est pourtant beaucoup plus complexe. Nos journalistes ont constaté sur place deux réalités très différentes. Il y a d'un côté une population presque insouciante et de l'autre, les plus vulnérables, qui ont l'impression d'avoir été abandonnés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.