Relance des trains de nuit : et si on s’inspirait de l'exemple autrichien ?

Pour partir en vacances, vous préférez peut-être le train. Il vous serait bientôt plus facile de le prendre de nuit. Le gouvernement souhaite redévelopper ce mode de transport. Il peut s'appuyer sur l'exemple autrichien, qui a mis sur rail le plus important opérateur de train de nuit d'Europe. Sur la ligne Zurich-Berlin, découvrez ce voyage dans un hôtel roulant.



