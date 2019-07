VIDÉO - "Renvoyez-là !" : en campagne, Donald Trump en rajoute une couche sur les élues démocrates visées par ses tweets racistes

Trump a également évoqué la jeune représentante de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, se montrant particulièrement ironique : "Je n'ai pas le temps de prononcer trois noms, on va l'appeler Cortez..." Malgré ses tweets controversés, Donald Trump ne semble pas avoir perdu de son influence auprès des électeurs républicains, 72% étant d'accord avec la politique du président américain, selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé lundi et mardi.





De plus, selon une enquête du centre de recherche Pew publiée mercredi, 57% des Républicains estiment que les Américains "risquent de perdre leur identité en tant que nation" si le pays est "trop ouvert" aux immigrants. Donald Trump est également revenu sur sa victoire en 2016, "une des soirées les plus extraordinaires de l'histoire de la télévision", martelant "Nous devons la refaire", face à une foule entonnant "Quatre ans de plus".