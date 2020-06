Réouverture des cafés et restaurants en Belgique

À Tournai (Belgique), les cafés et restaurants sont enfin autorisés à rouvrir après quasiment trois mois de fermeture. Pour ce faire, un protocole sanitaire strict doit y être respecté et le port du masque est obligatoire pour tout le personnel. À l'intérieur, 1,50 mètre de distance est exigé entre chaque table. Malgré la reprise, on craint pourtant de nombreuses faillites d'établissements belges. Quelles en sont les raisons ?



