Mykonos : l'île de la fête sous l'œil de "Sept à Huit"

Après un concert à Saint-Tropez puis à Cannes, le Groupe de DJ Français Birds of mind est en route pour Mykonos. "C'est une place musicale très forte, un peu comme une petite sœur d'Ibiza, une plaque tournante des plus grands DJ reconnus mondialement, avec une clientèle très festive", déclare Alex, l'un des deux DJ, dans "Sept à Huit" de dimanche 18 juillet. Le groupe va se produire dans ce club en bord de plage, l'Alemagou, véritable institution pour amateurs d'électro et vacanciers fortunés.

Et les deux DJ ne sont pas déçus du voyage. Malgré une jauge limitée à 50%, l'interdiction de danser et un couvre-feu de 1h à 6h du matin imposé depuis ce samedi, les 300 personnes autorisées à venir ont bien réservé leurs tables et attendent le show avec impatience. La fête semble battre son plein, lorsqu'un contrôle de police oblige le patron à couper la musique et les clubbeurs à se rassoir quelques minutes. Mais une fois les policiers partis, la fête repart de plus belle.