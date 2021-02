Entrepreneurs, influenceurs... Pourquoi de nombreux Français posent leurs valises à Dubaï

La route principale est bordée par des tours métalliques interminables. Ces monstres de verre dansent sur la ville de Dubaï conscientes de l’effet qu’elles produisent sur les visiteurs. Dans sa voiture de luxe, Tanina ne perd pas une miette du spectacle. Son téléphone à la main, elle capture chaque instant de sa nouvelle vie aux Émirats arabes unies. "On a tout pour pouvoir faire du bon contenu", déclare la jeune femme. Avec ses deux millions d’abonnés sur Instagram, elle le reconnait à demi-mot : Dubaï est la ville idéale pour se mettre en scène et... donner un coup d'accélérateur à sa carrière. Comme elle, des centaines d'entrepreneurs, restaurateurs ou influenceurs ont décidé de s'établir dans cette cité bling-bling.

Pourtant, la ville a trouvé la parade pour attirer les expatriés. En plus d’offrir un cadre de vie luxueux, elle a un autre argument de poids : les avantages fiscaux. "Avec 0% d’impôt, il n’y a pas d’autres arguments. Ici, il n’y a pas de pièges, ils font tout pour nous aider à entreprendre", confie Tanina, le sourire aux lèvres. Et comme si l'argument ne suffisait pas, Dubaï souhaite promouvoir une image de tolérance et de modernité. Il y a moins d’un an, un couple encourait jusqu’à un an de prison pour le simple fait de vivre ensemble hors mariage. Dans la foulée, l'État a aussi assoupli les règles sur l'alcool pour séduire les Occidentaux.

L'attrait des expatriés pour Dubaï se vérifie par quelques chiffres. Sur ses trois millions d’habitants, près de 90% sont étrangers. Parmi eux, on compte 25.000 Français. Au premier abord, la ville n’a pourtant rien d’excitant : absence de droits politiques, liberté d’expression limitée et travail forcé toujours en vigueur. Selon Amnesty International , toute personne qui critique le pouvoir actuel risque une peine de prison.

À travers ces ambassadeurs étrangers, Dubaï tente de promouvoir la destination auprès des Occidentaux. Non sans raison : le secteur du tourisme représente 30% du PIB du pays. Et pour séduire les voyageurs, la démesure est presque de rigueur. Tristan Delmas, 33 ans, est manager de l’iconique Burj-al-Arab, l’un des hôtels les plus luxueux du monde. Avec la pandémie, cet établissement au décor inspiré des 1001 nuits fonctionne à 70% de ses capacités. Pour dix nuits, compter 130.000 euros pour l’une des plus belles suites de l’hôtel. Le petit plus : un swing de golf à plus de 300 mètres d’altitude.

Une jolie vitrine qui permet aussi d'attirer les artistes. Kev Adams ou encore Gad Elmaleh ont décidé de se produire à Dubaï. Dernièrement, c’est le chanteur Enrico Macias, âgé de 83 ans, qui s'y est rendu. "C’est une chance de nous ouvrir les portes de la scène. On peut dire que Dubaï, c'est un petit peu la capitale de la fin des problèmes", s'enthousiasme le chanteur. Du point de vue d'un expatrié occidental seulement.