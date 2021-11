VIDÉO - "J'aime le côté chasse" : "Sept à Huit" en immersion avec les chasseurs de primes de l'Arizona

Ils pratiquent une chasse à l’homme, et ne s’en cachent même pas. "J’aime le côté chasse", explique ainsi Korey, barbier dans le civil, dans la vidéo de "Sept à Huit" en tête de cet article. "Quand j’étais plus jeune, je chassais des animaux", explique-t-il avec un sourire indéchiffrable, "mais ça c’est beaucoup plus marrant".

Ce sont en apparence des gens ordinaires, qui lorsqu’ils exercent ce métier à plein temps gagnent autour de 3500 euros par mois. En Arizona, il suffit pour exercer d’avoir 18 ans, un permis de port d’arme, et un casier judiciaire vierge. Kenny et Jennifer mènent avec leurs deux enfants une existence en apparence paisible dans un quartier pavillonnaire de Phoenix, si on exclut l’arsenal qu’ils stockent à la maison.

Mais le soir venu, Kenny et Jennifer déposent leurs enfants chez leurs grands-parents, et partent ensemble pour une nuit de traque. Coups à la porte, armes d’assaut en mains, intimidation des proches des fugitifs, perquisitions sans mandats, coups de bluff… Les fugitifs sont généralement arrêtés, et leurs proches sont terrifiés par ces intrusions violentes. En théorie, ces méthodes sont illégales. Mais Kenny justifie cette pratique : "On est toujours dans une zone grise", estime-t-il, "dans 90 % des cas, on attrape un menteur avec un mensonge. S’ils ne sont pas honnêtes avec nous, il faut feinter pour arriver à nos fins".