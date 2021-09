VIDÉO - 11-Septembre : comment l'onde de choc des attentats s'est répercutée en France

Il y avait les grands brûlés qui descendaient des étages supérieurs, sans cheveux, sans peau, sans rien et on leur laissait une place pour passer.

Il y avait les grands brûlés qui descendaient des étages supérieurs, sans cheveux, sans peau, sans rien et on leur laissait une place pour passer. - Bruno Dellinger, rescapé de la tour nord

"L'avion arrive sur la façade nord où sont mes bureaux et je lève la tête, surpris par ce bruit énorme, colossal, et je vois l'avion. Ensuite, en un quart de seconde, en un millième de seconde, le fracas de l'avion qui s'explose contre la tour", se souvient Bruno Dellinger, rescapé de la tour nord. "Deux de mes collaborateurs, Suzanne et Jonathan, sont déjà là. Suzanne vient dans mon bureau et je me rappelle très bien la crainte que j'ai eue, car le bâtiment tanguait tellement fort que j'ai eu peur qu'elle tombe, donc je l'ai prise par les épaules pour essayer de la maintenir", poursuit-il. Puis il ajoute : "Suzanne me demande ce qui se passe et je lui réponds de manière invraisemblable : 'c'est un avion, ne t'inquiète pas".

Après quelques minutes, Bruno Dellinger reprend ses esprits et dit à ses employés de partir, mais lui fait le choix de rester. "Je n'étais pas inquiet", assure-t-il, avant de reprendre. "Donc ils sont partis en courant et j'ai continué à répondre aux appels. Et puis d'un seul coup, pour une raison que j'ignore toujours, que je ne m'explique pas, j'ai eu l'intuition qu'il était urgent que je parte". Aujourd’hui encore, Bruno Dellinger garde une image indélébile de cette journée, qui peut paraître bien futile rétrospectivement : c'est le dernier tour de clé qu'il donnera à la porte de son bureau avant de partir.

Commence ensuite la descente pas à pas, marche après marche, des 47 étages qui le séparent de la sortie. "C'est une descente qui a mis plus de 50 minutes. Il y avait un monde considérable avec trois files de gens, ceux qui descendaient comme moi, les premiers secours qui montaient, épuisés par le poids de leur harnachement et puis il y avait les grands brûlés qui descendaient des étages supérieurs, sans cheveux, sans peau, sans rien et on leur laissait une place pour passer", détaille-t-il, la voix nouée.