"Sept à Huit" : un lycée international hors du commun au Costa Rica

Ils sont décrits comme des "lycées sans pareil". Répartis sur quatre continents et accueillant plus de 9.500 élèves par an, les lycées UWC, qui se comptent au nombre de 18 dans le monde entier, offrent un programme pédagogique moderne et émulatif, avec une identité et des caractéristiques propres au pays dans lesquelles ils sont implantés. L’appellation "UWC", acronyme de "United World Colleges", désigne une volonté de promouvoir la diversité en accueillant des élèves du monde entier.

Parmi tous ceux qui postulent, un élève sur dix est retenu pour entrer dans ces écoles, sur la base du niveau scolaire mais aussi, par exemple, de l'implication dans des associations. Bénéficier de l’enseignement de ces établissements "UWC" a néanmoins un coût : près de 34.000 euros par an. Mais seul un élève sur trois paie la totalité des frais de scolarité. Pour ceux issus de milieux moins favorisés, les lycées prennent en charge une partie des frais.