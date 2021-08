VIDÉO - "Plus personne n'a d'argent" : les habitants de Kaboul face à l'effondrement de l'économie

Voilà maintenant dix jours que les talibans ont pris le contrôle de Kaboul. Pour tenter de retrouver un semblant de vie normale, les habitants se pressent dans les rues de la capitale : on y voit de plus en plus de monde, note la journaliste de TF1 Liseron Boudoul dans son reportage en tête de cet article.

Mais sur le marché populaire où elle s'est rendue ce mercredi matin, les produits frais ne se vendent plus. "Personne n'a plus d'argent pour acheter mes fruits et légumes, car il n'y a plus de cash : les prix augmentent et les gens ne reçoivent plus de salaire", déplore un commerçant. Quelques mètres plus loin, un autre vendeur abonde :"C'est désespérant, je n'ai vendu qu'un seul carton, avant j'en vendais dix".