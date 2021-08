VIDÉO - "Toutes les femmes se couvrent le corps" : ruée sur les abayas et les burqas à Kaboul

Chez les hommes, les scènes sont identiques : ils sont désormais obligés de porter la tenue islamique, alors le magasin de costumes a décidé de fermer ses portes pour une durée indéterminée.

Un peu plus loin dans la rue, le barbier, lui, a fait le choix de rester ouvert. Il voit les clients venir en nombre. "Les talibans ne nous ont pas encore demandé de ne plus nous couper la barbe, mais j'ai peur que ça change. On ne sait pas ce qu'ils nous préparent." Un client présent sur place se montre pessimiste : "Il n'y a plus de travail, plus d'argent et maintenant, on voit des familles qui n'arrivent plus à acheter de la nourriture, c'est très grave."